CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Stipendi

L'intervallo di stipendi di CentralSquare Technologies va da $50,388 in compensazione totale all'anno per un Techninis rašytojas all'estremità inferiore a $172,135 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CentralSquare Technologies. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $90.2K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Klientų sėkmė
$99.5K
Duomenų mokslininkas
$102K

Pajamų operacijos
$111K
Kibernetinio saugumo analitikas
$96.5K
Sprendimų architektas
$172K
Techninis rašytojas
$50.4K
Il ruolo più pagato segnalato in CentralSquare Technologies è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $172,135. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in CentralSquare Technologies è di $99,495.

