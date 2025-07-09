Bendrovių katalogas
Centific
Centific Atlyginimai

Centific atlyginimas svyruoja nuo $50,250 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $287,430 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Centific. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $70K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $95K
Klientų aptarnavimas
$68.6K

Žmogiškieji ištekliai
$50.3K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$68.6K
Programų vadovas
$287K
Techninių programų vadovas
$80.1K
DUK

Didžiausią atlyginimą Centific gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $287,430. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centific yra $70,000.

