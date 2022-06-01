Bendrovių katalogas
Centerfield
Centerfield Atlyginimai

Centerfield atlyginimas svyruoja nuo $58,531 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $248,750 Rinkodara aukščiausiame taške. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
$122K
Rinkodara
$249K
Produkto dizaineris
$58.5K

Pardavimai
$151K
Programinės įrangos inžinierius
$101K
DUK

Didžiausią atlyginimą Centerfield gauna Rinkodara at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $248,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centerfield yra $121,605.

Kiti ištekliai