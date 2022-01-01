Bendrovių katalogas
Centene
Centene Atlyginimai

Centene atlyginimas svyruoja nuo $42,785 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $193,463 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Centene. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Mašininio mokymosi inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Verslo analitikas
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuaras
Median $110K

Duomenų mokslininkas
Median $99.1K
Duomenų analitikas
Median $79K
Projektų vadovas
Median $81K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $116K
Techninių programų vadovas
Median $130K
Produkto dizaineris
Median $140K
Produkto vadovas
Median $120K
Buhalteris
$78.4K
Administracijos asistentas
$42.8K
Verslo plėtra
$97.3K
Duomenų mokslo vadovas
$193K
Finansų analitikas
$66.3K
Žmogiškieji ištekliai
$158K
Rinkodara
$191K
Programų vadovas
$147K
Personalo specialistas
$151K
Kibernetinio saugumo analitikas
$118K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $180K
Sprendimų architektas
$145K

Duomenų architektas

UX tyrinėtojas
$98K
DUK

Didžiausią atlyginimą Centene gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $193,463. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Centene yra $117,203.

