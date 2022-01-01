Bendrovių katalogas
Censys
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Censys Atlyginimai

Censys atlyginimas svyruoja nuo $122,400 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $289,100 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Censys. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Produkto vadovas
$289K
Personalo specialistas
$122K
Programinės įrangos inžinierius
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Найвищеоплачувана позиція в Censys - це Produkto vadovas at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $289,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Censys складає $198,716.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Censys

Susijusios bendrovės

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai