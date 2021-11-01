Bendrovių katalogas
Cedar Atlyginimai

Cedar atlyginimas svyruoja nuo $121,000 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $235,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cedar. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $235K
Duomenų mokslininkas
Median $150K

Produkto vadovas
Median $121K
Personalo specialistas
Median $145K
Žmogiškieji ištekliai
$149K
Kibernetinio saugumo analitikas
$158K
Sprendimų architektas
Median $229K
UX tyrinėtojas
$124K
