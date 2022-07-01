Bendrovių katalogas
Cedar Gate Technologies Atlyginimai

Cedar Gate Technologies atlyginimas svyruoja nuo $2,665 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $162,185 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cedar Gate Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Duomenų mokslininkas
$90.5K
Projektų vadovas
$162K
Programinės įrangos inžinierius
$5.7K

Techninių programų vadovas
$2.7K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

