CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India CBTS Technology Solutions India įmonėje svyruoja nuo ₹340K iki ₹463K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CBTS Technology Solutions India bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹364K - ₹439K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹340K₹364K₹439K₹463K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai CBTS Technology Solutions India?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai CBTS Technology Solutions India in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹463,458. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CBTS Technology Solutions India Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹339,603.

