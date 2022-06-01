Bendrovių katalogas
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Atlyginimai

Castleton Commodities International atlyginimas svyruoja nuo $55,275 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $177,131 Finansų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Castleton Commodities International. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/13/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $120K
Administracijos asistentas
$55.3K
Duomenų mokslininkas
$124K

Finansų analitikas
$177K
The highest paying role reported at Castleton Commodities International is Finansų analitikas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,131. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Castleton Commodities International is $122,188.

