Cascade Windows
Cascade Windows Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in United Kingdom Cascade Windows įmonėje svyruoja nuo £193K iki £280K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Cascade Windows bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£219K - £254K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£193K£219K£254K£280K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Cascade Windows?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Cascade Windows in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £279,656. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cascade Windows Personalo specialistas pozicijai in United Kingdom yra £192,704.

