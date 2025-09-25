Bendrovių katalogas
Caris Life Sciences Verslo plėtra Atlyginimai

Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United States Caris Life Sciences įmonėje svyruoja nuo $324K iki $472K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Caris Life Sciences bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$372K - $424K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$324K$372K$424K$472K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai Caris Life Sciences?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Caris Life Sciences in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $472,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Caris Life Sciences Verslo plėtra pozicijai in United States yra $324,000.

