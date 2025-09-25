Bendrovių katalogas
CarGurus
CarGurus Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States CarGurus įmonėje svyruoja nuo $223K iki $305K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CarGurus bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$241K - $286K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$223K$241K$286K$305K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

CarGurus kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai CarGurus in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $304,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CarGurus Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $222,600.

