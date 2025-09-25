Bendrovių katalogas
CarGurus
CarGurus Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma CarGurus įmonėje yra $355K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CarGurus bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Iš viso per metus
$355K
Lygis
M3
Bazinis
$205K
Stock (/yr)
$120K
Priedas
$30K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai CarGurus?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

CarGurus kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai CarGurus in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $500,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CarGurus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $361,500.

Kiti ištekliai