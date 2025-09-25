Bendrovių katalogas
CarGurus
CarGurus Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris kompensacijos in United States paketo suma CarGurus įmonėje yra $187K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CarGurus bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Iš viso per metus
$187K
Lygis
Senior
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$22K
Priedas
$15K
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai CarGurus?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

CarGurus kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto dizaineris at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Produkto dizaineris role in United States is $183,750.

