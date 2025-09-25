Bendrovių katalogas
CarGurus
Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in United States CarGurus įmonėje svyruoja nuo $123K iki $179K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CarGurus bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$140K - $162K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$123K$140K$162K$179K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

CarGurus kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų analitikas at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $178,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Duomenų analitikas role in United States is $123,000.

