Caption Health
Caption Health Stipendi

L'intervallo di stipendi di Caption Health va da $129,848 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $186,563 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Caption Health. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Verslo analitikas
$130K
Produkto vadovas
$187K
Programų inžinierius
$164K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Caption Health è Produkto vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $186,563. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Caption Health è di $164,175.

Altre risorse