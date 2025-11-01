Bendrovių katalogas
Captain Fresh
Captain Fresh Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Captain Fresh įmonėje svyruoja nuo ₹6.22M iki ₹8.66M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Captain Fresh bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹6.66M - ₹7.85M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹6.22M₹6.66M₹7.85M₹8.66M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Captain Fresh in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹8,663,992. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Captain Fresh Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹6,220,302.

