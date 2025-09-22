Bendrovių katalogas
Capital.com
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Capital.com Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in Poland Capital.com įmonėje svyruoja nuo PLN 146K iki PLN 212K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 167K - PLN 191K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 146KPLN 167KPLN 191KPLN 212K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Kokie yra karjeros lygiai Capital.com?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Capital.com in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 212,343. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capital.com Duomenų mokslo vadovas pozicijai in Poland yra PLN 145,761.

