Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Capital One įmonėje svyruoja nuo $221K per year Manager lygiui iki $628K per year VP lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $325K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)