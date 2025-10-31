Duomenų mokslininkas kompensacija in United States Capital One įmonėje svyruoja nuo $136K per year Associate Data Scientist lygiui iki $198K per year Lead Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $172K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
