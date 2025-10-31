Bendrovių katalogas
Capital One
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Klientų aptarnavimas

  • Visi Klientų aptarnavimas atlyginimai

Capital One Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas kompensacijos in United States paketo suma Capital One įmonėje yra $46K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Capital One
Branch Ambassador
Dallas, TX
Iš viso per metus
$46K
Lygis
L1
Bazinis
$46K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
Options

Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Klientų aptarnavimas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Capital One in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $59,761. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capital One Klientų aptarnavimas pozicijai in United States yra $46,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Capital One

Susijusios bendrovės

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai