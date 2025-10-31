Bendrovių katalogas
Capital One
Capital One Administracijos asistentas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capital One bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
Options

Capital One kompanijoje Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai Capital One in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$103,188. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capital One Administracijos asistentas pozicijai in Canada yra CA$72,680.

