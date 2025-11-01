Bendrovių katalogas
Capita Works
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Capita Works Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Mexico Capita Works įmonėje svyruoja nuo MX$402K iki MX$586K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Capita Works bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

MX$462K - MX$526K
Mexico
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
MX$402KMX$462KMX$526KMX$586K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Capita Works kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$668K
Verily logo
+MX$420K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Capita Works?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Capita Works in Mexico siekia metinę bendrą kompensaciją MXMX$11,182,890. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Capita Works Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Mexico yra MXMX$7,676,393.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Capita Works

Susijusios bendrovės

  • Lyft
  • Databricks
  • Netflix
  • Uber
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai