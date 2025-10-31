Bendrovių katalogas
CapeStart Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India CapeStart įmonėje svyruoja nuo ₹958K iki ₹1.31M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą CapeStart bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.03M - ₹1.24M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹958K₹1.03M₹1.24M₹1.31M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai CapeStart?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai CapeStart in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,307,089. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija CapeStart Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹957,781.

