Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States Canoo įmonėje svyruoja nuo $145K iki $197K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Canoo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$155K - $187K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$145K$155K$187K$197K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Canoo kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Canoo in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $197,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Canoo Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $144,500.

