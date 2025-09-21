Bendrovių katalogas
candidate.fyi
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

candidate.fyi Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija candidate.fyi įmonėje svyruoja nuo GHS 540K iki GHS 767K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą candidate.fyi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

GHS 614K - GHS 727K
Ghana
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
GHS 540KGHS 614KGHS 727KGHS 767K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje candidate.fyi kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

GHS 2.22M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai candidate.fyi?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Programinės įrangos inžinierius na candidate.fyi situa-se numa remuneração total anual de GHS 767,004. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na candidate.fyi para a função de Programinės įrangos inžinierius é GHS 540,238.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų candidate.fyi

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • DoorDash
  • Square
  • Tesla
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai