Canadian Solar
Canadian Solar Atlyginimai

Canadian Solar atlyginimas svyruoja nuo $68,241 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $298,500 Teisiniai reikalai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Canadian Solar. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Verslo analitikas
$81.6K
Duomenų analitikas
$68.2K
Teisiniai reikalai
$299K

Mechanikos inžinierius
$134K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Canadian Solar gauna Teisiniai reikalai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $298,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Canadian Solar yra $107,963.

