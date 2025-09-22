Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Canadian National Railway įmonėje svyruoja nuo CA$202K iki CA$286K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Canadian National Railway bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!