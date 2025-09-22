Bendrovių katalogas
Canadian National Railway
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Canadian National Railway Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Canadian National Railway įmonėje svyruoja nuo CA$202K iki CA$286K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Canadian National Railway bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$229K - CA$271K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$202KCA$229KCA$271KCA$286K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Prisidėti
Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Canadian National Railway siekia metinę bendrą kompensaciją CA$286,171. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Canadian National Railway Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra CA$201,564.

