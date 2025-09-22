Bendrovių katalogas
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Canada Canaccord Genuity įmonėje svyruoja nuo CA$92.6K iki CA$135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Canaccord Genuity bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$106K - CA$121K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$92.6KCA$106KCA$121KCA$135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Kokie yra karjeros lygiai Canaccord Genuity?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Canaccord Genuity in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$134,841. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Canaccord Genuity Projektų vadovas pozicijai in Canada yra CA$92,560.

