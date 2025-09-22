Bendrovių katalogas
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity Investicijų banko specialistas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų banko specialistas kompensacijos in United States paketo suma Canaccord Genuity įmonėje yra $180K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Canaccord Genuity bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Iš viso per metus
$180K
Lygis
2
Bazinis
$90K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$90K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Canaccord Genuity?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Investicijų banko specialistas pozicijai Canaccord Genuity in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Canaccord Genuity Investicijų banko specialistas pozicijai in United States yra $200,000.

