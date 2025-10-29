Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Campspot įmonėje svyruoja nuo $165K iki $232K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Campspot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
