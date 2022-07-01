Bendrovių katalogas
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Atlyginimai

Cambridge Mobile Telematics atlyginimas svyruoja nuo $136,315 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $245,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cambridge Mobile Telematics. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $140K
Produkto vadovas
Median $208K
Duomenų mokslininkas
Median $158K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $245K
Mechanikos inžinierius
$136K
DUK

Didžiausią atlyginimą Cambridge Mobile Telematics gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Cambridge Mobile Telematics yra $158,000.

