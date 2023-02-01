Directory delle Aziende
Cambridge Associates
Cambridge Associates Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cambridge Associates va da $62,088 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $201,070 per un Verslo analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cambridge Associates. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Verslo analitikas
$201K
Duomenų analitikas
$80.4K
Duomenų mokslininkas
$134K

Finansų analitikas
$62.1K
Programų inžinierius
$86.8K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Cambridge Associates è Verslo analitikas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $201,070. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Cambridge Associates è di $86,832.

