Cambia Health Solutions Atlyginimai

Cambia Health Solutions atlyginimas svyruoja nuo $74,157 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $274,365 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Cambia Health Solutions. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $112K
Buhalteris
$137K
Aktuaras
$137K

Verslo analitikas
$74.2K
Duomenų analitikas
$83.6K
Produkto vadovas
$122K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$274K
DUK

A função com maior remuneração reportada na Cambia Health Solutions é Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $274,365. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cambia Health Solutions é $122,385.

