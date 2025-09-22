Bendrovių katalogas
Calendly
Calendly Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in United States Calendly įmonėje svyruoja nuo $246K iki $351K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Calendly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$282K - $330K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$246K$282K$330K$351K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Calendly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

The highest paying salary package reported for a Duomenų mokslo vadovas at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $351,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Duomenų mokslo vadovas role in United States is $246,000.

