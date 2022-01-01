ByteDance atlyginimas svyruoja nuo $16,519 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $1,207,230 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Baitas Densas. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/21/2025
iOS inžinierius
Mobilių programėlių inžinierius
Frontend programinės įrangos inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
Saugumo programinės įrangos inžinierius
Svetainės patikimumo inžinierius
Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius
Kūrėjų advokatas
Mokslinių tyrimų specialistas
What do Product Managers even do?
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.
20%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
30%
METAI 4
ByteDance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
30% teisės įgyjamos 4th-METAI (7.50% kas ketvirtį)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
35%
METAI 4
ByteDance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
35% teisės įgyjamos 4th-METAI (35.00% kas metus)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
ByteDance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
12 month cliff and vests quarterly.
Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.