ByteDance
Baitas Densas Atlyginimai

ByteDance atlyginimas svyruoja nuo $16,519 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $1,207,230 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Baitas Densas. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS inžinierius

Mobilių programėlių inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius

Kūrėjų advokatas

Mokslinių tyrimų specialistas

Produkto vadovas
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Rinkodara
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Produkto rinkodaros vadovas

Duomenų mokslininkas
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produkto dizaineris
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX dizaineris

UI dizaineris

Pardavimai
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Kliento vadybininkas

Sąskaitų vadovas

Personalo specialistas
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Talentų ieškotojas

Vadovų personalas verbuotojas

Techninis personalas verbuotojas

Programų vadovas
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
3-1 $584K
3-2 $794K
Techninių programų vadovas
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Žmogiškieji ištekliai
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Kibernetinio saugumo analitikas
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Verslo analitikas
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Duomenų analitikas
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektų vadovas
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Verslo operacijų vadovas
2-1 $167K
2-2 $208K
Verslo operacijos
Median $235K
Verslo plėtra
Median $165K
Saugumas ir patikimumas
Median $118K
UX tyrinėtojas
2-2 $237K
3-1 $296K
Duomenų mokslo vadovas
Median $409K
Partnerių vadovas
Median $205K
Finansų analitikas
Median $150K
Techninės įrangos inžinierius
Median $350K
Teisės
Median $127K

Teisės konsultantas

Valdymo konsultantas
Median $200K
Rinkodaros operacijos
Median $89.9K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
Median $74.1K
Pajamų operacijos
Median $120K
Sprendimų architektas
Median $278K

Duomenų architektas

Debesies saugumo architektas

Buhalteris
$16.5K

Techninis buhalteris

Administracijos asistentas
$49.8K
Štabo vadovas
$247K
Reklamos tekstų autorius
$63.3K
Korporacijos plėtra
$233K
Klientų aptarnavimas
$50.5K
Klientų sėkmė
$73.8K
Grafikos dizaineris
$48.3K
Mechanikos inžinierius
$286K
Optikos inžinierius
$387K
Produkto dizaino vadovas
$385K
Reguliaciniai reikalai
$108K
Pardavimų inžinierius
$65.3K
Techninis rašytojas
$129K
Bendrasis atlygis
$304K
Rizikos kapitalo investuotojas
$91.9K
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ByteDance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (7.50% kas ketvirtį)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

35%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ByteDance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 35% teisės įgyjamos 4th-METAI (35.00% kas metus)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ByteDance kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

12 month cliff and vests quarterly.

DUK

Didžiausią atlyginimą ByteDance gauna Programinės įrangos inžinierius at the 4-1 level su metine bendra kompensacija $1,207,230. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ByteDance yra $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.