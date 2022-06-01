Bendrovių katalogas
Bynder Atlyginimai

Bynder atlyginimas svyruoja nuo $56,013 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $158,308 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Bynder. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $70.7K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $56K
Duomenų mokslininkas
$72K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$64.7K
Rinkodara
$66.9K
Produkto vadovas
$158K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$130K
DUK

Самая высокооплачиваемая позиция в Bynder — Produkto vadovas at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $158,308. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bynder составляет $70,728.

