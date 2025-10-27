Bendrovių katalogas
Byjus Future School
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Byjus Future School Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in India Byjus Future School įmonėje svyruoja nuo ₹3.33M iki ₹4.73M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Byjus Future School bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹3.78M - ₹4.48M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹3.33M₹3.78M₹4.48M₹4.73M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Byjus Future School?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Byjus Future School in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,730,196. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Byjus Future School Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹3,331,704.

