Byjus Future School Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States Byjus Future School įmonėje svyruoja nuo $97.2K iki $142K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Byjus Future School bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$112K - $127K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$97.2K$112K$127K$142K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Byjus Future School?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Byjus Future School in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $141,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Byjus Future School Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $97,200.

