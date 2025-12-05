Bendrovių katalogas
BuildDirect
Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Canada BuildDirect įmonėje svyruoja nuo CA$103K iki CA$150K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą BuildDirect bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$85.1K - $98.8K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$75K$85.1K$98.8K$109K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai BuildDirect in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$149,924. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija BuildDirect Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$103,309.

