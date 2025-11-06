Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Seoul Capital Area paketo suma Bucketplace įmonėje yra ₩97.73M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bucketplace bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą