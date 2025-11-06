Bendrovių katalogas
Bucketplace Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Seoul Capital Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Seoul Capital Area paketo suma Bucketplace įmonėje yra ₩97.73M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bucketplace bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Iš viso per metus
₩97.73M
Lygis
L4
Bazinis
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Priedas
₩4.65M
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Bucketplace?
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Bucketplace in Seoul Capital Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₩144,712,453. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bucketplace Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Seoul Capital Area yra ₩101,193,920.

