BT Stipendi

L'intervallo di stipendi di BT va da $7,650 in compensazione totale all'anno per un Duomenų analitikas all'estremità inferiore a $256,275 per un Pardavimai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BT. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $20.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Informacinių technologijų specialistas
Median $43.6K
Kabineto viršininkas
$88.3K

Klientų aptarnavimas
$29.2K
Duomenų analitikas
$7.7K
Duomenų mokslo vadovas
$47.8K
Duomenų mokslininkas
$17.5K
Finansų analitikas
$88.3K
Aparatinės įrangos inžinierius
$119K
Žmogiškieji ištekliai
$48.4K
Teisinis
$184K
Marketingas
$107K
Produkto dizaineris
$42.7K
Produkto vadovas
$73.2K
Programų vadovas
$113K
Projektų vadovas
$9.4K
Pardavimai
$256K
Kibernetinio saugumo analitikas
$80.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$61K
Sprendimų architektas
$52.3K

Duomenų architektas

Techninis programų vadovas
$74.2K
Techninis rašytojas
$10.9K
UX tyrėjas
$81.5K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in BT è Pardavimai at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $256,275. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in BT è di $61,004.

Altre risorse