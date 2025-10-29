Bendrovių katalogas
Brinker International
Brinker International Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United States Brinker International įmonėje svyruoja nuo $126K iki $183K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Brinker International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$144K - $164K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$126K$144K$164K$183K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Brinker International?

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Brinker International in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $182,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Brinker International Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United States yra $125,550.

