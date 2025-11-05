Bendrovių katalogas
Bright Money
Bright Money Mechanikos inžinierius Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in Greater Bengaluru Bright Money įmonėje svyruoja nuo ₹893K iki ₹1.27M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bright Money bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.01M - ₹1.2M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹893K₹1.01M₹1.2M₹1.27M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Bright Money?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Bright Money in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,268,512. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bright Money Mechanikos inžinierius pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹893,474.

