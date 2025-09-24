Bendrovių katalogas
Bright Horizons Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in United States Bright Horizons įmonėje svyruoja nuo $231K iki $322K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bright Horizons bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$248K - $292K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$231K$248K$292K$322K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Bright Horizons?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Bright Horizons in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $321,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bright Horizons Duomenų mokslo vadovas pozicijai in United States yra $231,000.

