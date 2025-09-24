Bendrovių katalogas
Bright Health
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Bright Health Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Bright Health įmonėje svyruoja nuo $176K iki $256K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bright Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$200K - $232K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$176K$200K$232K$256K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programinės įrangos inžinerijos vadovas pateikimų įmonėje Bright Health kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Bright Health?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Bright Health in United States sits at a yearly total compensation of $255,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Health for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in United States is $176,300.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Bright Health

Susijusios bendrovės

  • Alto
  • Ro
  • Devoted Health
  • CareRev
  • Evidation Health
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai