Brex Atlyginimai

Brex atlyginimas svyruoja nuo $27,078 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $630,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Brex. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/28/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
L4 $195K
L5 $395K
Produkto vadovas
Median $440K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L5 $613K
L6 $630K
Pardavimai
Median $260K
Klientų aptarnavimas
Median $47.9K
Verslo plėtra
Median $200K
Rinkodara
Median $174K
Produkto dizaineris
Median $290K
Techninių programų vadovas
Median $278K
Verslo operacijų vadovas
$181K
Verslo analitikas
$81.3K
Finansų analitikas
$146K
Programų vadovas
$245K
Personalo specialistas
$27.1K
Kibernetinio saugumo analitikas
$199K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Brex kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

DUK

