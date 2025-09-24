Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Brevo įmonėje svyruoja nuo ₹3.76M iki ₹5.46M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Brevo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
