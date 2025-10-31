Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States Boston Children's Hospital įmonėje svyruoja nuo $141K iki $197K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Boston Children's Hospital bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
