Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Germany Bosch Global įmonėje svyruoja nuo €67.7K per year EG12 lygiui iki €77K per year SL4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €89K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Bosch Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
