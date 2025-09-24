Bendrovių katalogas
Bosch Global
Bosch Global Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Germany Bosch Global įmonėje svyruoja nuo €67.7K per year EG12 lygiui iki €77K per year SL4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €89K.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
EG12
(Pradedančiojo lygis)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Bosch Global?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

Tyrimų mokslininkas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Bosch Global in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €118,269. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bosch Global Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Germany yra €86,459.

